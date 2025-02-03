AB İsrail'in UNRWA kararını kınadı: 2,5 milyon Filistinli tehlikede

AB tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail mevzuatının UNRWA'nın Batı Şeria ve Gazze'deki operasyonları üzerinde kapsamlı sonuçları dolayısıyla endişe duyulduğu kaydedildi.

'Desteğimizi sürdürmeye kararlıyız'

"AB, İsrail ile UNRWA arasındaki 1967 tarihli anlaşmayı iptal etme veya UNRWA'nın yetkisini yerine getirme kapasitesini engelleme girişimlerini kınıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada özellikle ateşkes anlaşmasının hızla uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu bir anda Filistinli mültecilere yönelik temel hizmet sunumunun daha da önemli hale geldiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca "AB, UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesine olanak sağlamak için desteğini sürdürmeye kararlıdır." ifadesi yer aldı.

AB'nin UNRWA personeline yönelik iddiaların ardından Bağımsız İnceleme Grubu raporunun önerilerinin tam olarak uygulanmasını beklediğinin de belirtildiği açıklamada, BM'nin de tarafsızlık ile hesap verebilirliği sağlamak ve bu tür vakaları önlemek için kontrol ve denetimi güçlendirmek amacıyla daha kararlı adımlar atmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail UNRWA'yı yasaklamıştı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti. İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etti. İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.



