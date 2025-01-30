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Dışişleri Bakanlığı: İsrail UNRWA kararıyla Filistinlilerin geri dönüş hakkını ortadan kaldırıyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail UNRWA kararıyla Filistinlilerin geri dönüş hakkını ortadan kaldırıyor

Semih Kara
Semih Kara
15:2930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlık, İsrail'in kararını kınadı.
Bakanlık, İsrail'in kararını kınadı.

İsrail'in, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık, İsrail'in bu kararla uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

İlhak politikası vurgusu

İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'En zorlu koşullarda çalıştı'

1949 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA'nın, en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırdığı ifade edildi.

'Türkiye Filistin'i savunmaya devam edecek'

Uluslararası topluma, UNRWA’ya sahip çıkma ve bölgesel barış için gerekli adımları atma çağrısının yapıldığı açıklamada Türkiye'nin, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.


#Filistin
#Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)
#Dışişleri Bakanlığı

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