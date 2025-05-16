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AB Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

14:3016/05/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımlarla Rusya'ya yönelik baskıyı artıracaklarını söyledi.

Von der Leyen, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuştu.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kurulduğunu anımsatan von der Leyen, bunun Avrupa kıtasında istikrar sağlamayı amaçladığını anlattı.


Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan Türkiye'de bir toplantı önerdiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeye hazır olduğunu bildirdiğini ancak Putin'in katılmadığını hatırlatarak, "Bu, Başkan Putin'in barış istemediğini gösteriyor." dedi.


"Bu yüzden baskıyı artırmalıyız." diyen von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti.


  • Von der Leyen, "Bu paket Kuzey Akım 1 ve 2'ye yaptırımlar, Rus gölge filosundan daha fazla geminin listelenmesi, petrol fiyat sınırının düşürülmesi ve Rusya'daki finans sektörüne daha fazla yaptırım içerecek." diye konuştu.

AB'nin önceliğinin barış olduğuna işaret eden von der Leyen, bu nedenle Putin'e yönelik baskıyı daha da artırmaları gerektiğini anlattı.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini yürürlüğe koydu.


Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.


Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.




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