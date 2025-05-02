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ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız

ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız

16:172/05/2025, Cuma
AA
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Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin kaldırılacağını bildirdi.
Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin kaldırılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Harvard Üniversitesi yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin kaldırılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!" ifadelerini kullandı. Trump, bunun hangi şekilde ve ne zaman olacağına dair ise bilgi vermedi.

Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.


Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.


Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.


Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.


Vergi muafiyeti statüsünün şartları ve sınırları

ABD'de 1909 yılında yürürlüğe giren Gelir Yasası'na göre, "tamamen dini, hayır veya eğitim amaçlı" faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu yararına hizmet etmeyi sürdürebilmeleri için vergiden muaf tutuluyor.


Bu çerçevede IRS, üniversitelerden kilise ve vakıflar gibi hayır kurumlarına kadar yaklaşık 2 milyon kuruluşa "vergi muafiyeti statüsü" tanıdı.


Statü kapsamında bu kuruluşlar, federal gelir vergisi ödemekten muaf tutulurken yapılan bağışlar da IRS tarafından vergi indirimine tabi olarak değerlendiriliyor.


Öte yandan, yöneticilere usulsüz ödeme yapmak, seçim dönemlerinde siyasi adayı desteklemek ya da hayır amacı gütmeyen ticari faaliyet yürütmek gibi gerekçelerle bu kuruluşlar, "vergi muafiyeti statüsünü" kaybedebiliyor.



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#Harvard Üniversitesi
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