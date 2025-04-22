Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Harvard Üniversitesi Trump yönetimini mahkemeye verdi

Harvard Üniversitesi Trump yönetimini mahkemeye verdi

21:5122/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Üniversite yönetimi anayasal haklara aykırı olduğunu gerekçe göstererek Trump yönetimine dava açtı.
Üniversite yönetimi anayasal haklara aykırı olduğunu gerekçe göstererek Trump yönetimine dava açtı.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi ve taleplerini reddetmesi üzerine Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararı sonrası Harvard, Trump yönetimine dava açtı.

Harvard Üniversitesi, federal hükümetin 2,2 milyar dolarlık hibe desteğini dondurma kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtı. Üniversite yönetimi, fonların dondurulmasına gerekçe olarak gösterilen şartların anayasal haklara aykırı olduğunu savundu.



#ABD
#Harvard Üniversitesi
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
205 YKS ne zaman? Üniversite sınavı (YKS) giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi