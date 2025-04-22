Harvard Üniversitesi Trump yönetimini mahkemeye verdi

Üniversite yönetimi anayasal haklara aykırı olduğunu gerekçe göstererek Trump yönetimine dava açtı.
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi ve taleplerini reddetmesi üzerine Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararı sonrası Harvard, Trump yönetimine dava açtı.
Harvard Üniversitesi, federal hükümetin 2,2 milyar dolarlık hibe desteğini dondurma kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtı. Üniversite yönetimi, fonların dondurulmasına gerekçe olarak gösterilen şartların anayasal haklara aykırı olduğunu savundu.
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