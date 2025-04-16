Yaptığı yazılı açıklamada Obama, “Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı. Harvard yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşun altını çizen Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.