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Obama'dan Trump'a Harvard tepkisi: 'Hukuka aykırı'

Obama'dan Trump'a Harvard tepkisi: 'Hukuka aykırı'

09:5216/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
DHA
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Obama'dan Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard'a destek mesajı
Obama'dan Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard'a destek mesajı

Filistin’e destek veren protestolar ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek dünyanın en iyi üç üniversitesi arasında gösterilen Harvard’a 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurma kararı veren Trump yönetimine, Obama’dan da tepki geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Harvard'ı hedef almasının ‘hukuka aykırı' olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Harvard'ı hedef almasının ‘hukuka aykırı' olduğunu söyledi.


Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi'ni hedef almasını eleştirerek okul yönetimine destek mesajı attı. Obama, Harvard yönetiminin tutumunu savunarak, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamada Obama, “Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı. Harvard yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşun altını çizen Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.





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