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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler koyunlarını çaldıkları Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler koyunlarını çaldıkları Filistinlilere saldırdı

13:2815/04/2025, Salı
AA
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İsrailliler koyunlarını çaldıkları Filistinlilere saldırdı
İsrailliler koyunlarını çaldıkları Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliye saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde saldırıya uğrayan Filistinlilerin bazılarının yaralandığı ve bedenlerinde morluklar oluştuğu kaydedildi.

Beytullahim'in Keysan bölgesinde çok sayıda Filistinliye saldırı düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait bir koyun sürüsünü de çaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te söz konusu tarihten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.



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