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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı

11:0615/04/2025, Salı
AA
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İşgalci askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, gözaltına alındı.
İşgalci askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında yaraladığı bir kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus kentine baskın düzenledi. Bazı mahallelere konuşlanan askerler, Taavun Mahallesi'nde ise bir evi kuşattı.

Askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki bazı kent ve beldelere baskınlarında ise kimi Filistinlileri gözaltına aldığı da belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'ta 86 yaşındaki bir Filistinliyi darbettiği aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği, bedeninde morluklar oluşan Filistinlinin, tedavi için hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te söz konusu tarihten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.



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