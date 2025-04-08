Hamas Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki gözaltlarına tepki gösterdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve etkinliklere katılanlara yönelik Filistin yönetimine bağlı güvenlik birimleri tarafından başlatılan gözaltıları "tehlikeli bir adım ve İsrail'in hedeflerine hizmet eden tutum" olarak nitelendirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Gazze'ye destek eylemlerine katılanların gözaltına alınmasına tepki gösterildi.
Bu gözaltıların "Filistinlilere ve en kritik aşamasından geçen Filistin davasına karşı yeni bir darbe" olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin, Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Beyta Belediye Meclisi üyesini gözaltına alması, Ramallah'taki (Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen) bir yürüyüşü bastırması ve gösteriye katılanları gözaltına alması, yönetimin, Gazze'ye destek ve işgalin suçlarını protesto etmek amacıyla yapılan halk hareketlerini doğrudan ve açıkça engellemeye çalıştığını göstermektedir. Bu tutum, ulusal ve ahlaki bir suç olup, Batı Şeria'da yaşanan öldürme, zorla yerinden etme ve yıkım olaylarına son verecek kapsamlı bir ulusal harekete ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır."
Filistinlilere "Batı Şeria'daki bu baskıcı uygulamalara boyun eğmeme, seslerini yükseltme ve Gazze'ye destek eylemlerine devam etme" çağrısında bulunuldu.
Hamas'ın açıklamasında ayrıca, söz konusu eylemlerin "Kudüs'ü Yahudileştirme, Batı Şeria'yı ilhak etme, Filistin topraklarını gasbetme, Filistinlileri zorla göç ettirme ve İsrail'in diğer sinsi planlarına" karşı durmanın bir gereği olduğu vurgulandı.