Hamas Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki gözaltlarına tepki gösterdi

Bu gözaltıların "Filistinlilere ve en kritik aşamasından geçen Filistin davasına karşı yeni bir darbe" olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin, Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Beyta Belediye Meclisi üyesini gözaltına alması, Ramallah'taki (Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen) bir yürüyüşü bastırması ve gösteriye katılanları gözaltına alması, yönetimin, Gazze'ye destek ve işgalin suçlarını protesto etmek amacıyla yapılan halk hareketlerini doğrudan ve açıkça engellemeye çalıştığını göstermektedir. Bu tutum, ulusal ve ahlaki bir suç olup, Batı Şeria'da yaşanan öldürme, zorla yerinden etme ve yıkım olaylarına son verecek kapsamlı bir ulusal harekete ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır."