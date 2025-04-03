Hamas, Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararına tepki gösterdi

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararı almasını en güçlü şekilde kınadı.





Macaristan hükümetinin kararının "uluslararası adaletten kaçan bir savaş suçlusuyla bariz suç ortaklığını temsil eden ahlak dışı bir tutum ve uluslararası hukukun ve insani adalet ilkelerinin açık bir şekilde ihlali olduğu" aktarıldı.





Açıklamada, "Macaristan'ın kararı uluslararası adalet ilkesine vurulan bir darbedir ve başta Macaristan ile ABD olmak üzere bazı batılı ülkelerin izlediği çifte standart politikasının somut örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın kararının uluslararası adalet sistemini baltaladığı, cezadan kaçmaya teşvik ettiği ve küresel barış ile istikrarı doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.





Macaristan hükümetine aldığı "taraflı ve utanç verici karardan derhal geri dönmesi ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.





Açıklamada, Macaristan'a "işlediği suçların hesabını vermek, Filistin halkına karşı yaptığı katliamlar ve soykırımdan dolayı cezasını alması için savaş suçlusu Netanyahu'yu UCM'ye teslim etme" çağrısı yapıldı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gelmişti.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabından, "Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılıyor. Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin UCM'den çekilme kararı aldığını duyurdu." açıklamasında bulunmuştu.





UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.







