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İsrail'den Mülteci Kampı'na baskın: 19 yaşındaki Filistinli genç şehit oldu

İsrail'den Mülteci Kampı'na baskın: 19 yaşındaki Filistinli genç şehit oldu

22:5514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu'nun Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında karnından gerçek mermiyle vurularak yaralanan 19 yaşındaki Malik Ali el-Hattab hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 19 yaşındaki bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Düzenlenen saldırının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 19 yaşındaki Malik Ali el-Hattab'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

7 Ekim 2023'ten beri İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



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