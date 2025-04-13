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Bugün Gazze için yürüyoruz

Bugün Gazze için yürüyoruz

04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bugün İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatmak yürüyüş düzenleyecek. Vakıf, "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk!" sloganıyla herkesi saat 13.30'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürümeye davet etti. Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık eski Suriye yok karşısında. Eski Türkiye de yok, eski Mısır halkı da eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardılar. Suriye'ye saldırdı, karşılığını aldı. Şimdi paniklemiş, efendisine gitti. Efendine gideceğine, çocuk katilliğini bıraksana. Bölgede kendine zarar verecek her şeyi yaptın ama artık dünya halkları ayağa kalktı" dedi. Vakfın sosyal medya hesabından, "İnsanlığın ortak sesi olmak ve soykırıma sessiz kalmamak için gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm vicdan sahiplerini bekliyoruz" çağrısı yapıldı.


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