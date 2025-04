Gazze’ye sahip çıkmalıyız

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, İsrail'in ramazan ayı boyunca Gazze’de çadırları, hastaneleri ve okulları hedef aldığını söyledi. Siyonistlerin dostu küresel emperyalistlerin bu zulümlere destek verdiğini dile getiren Kaya, “Türkiye'nin her yerinden Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız” dedi. Kaya, Müslümanların maruz kaldığı bu vahşet karşısında bir şey yapamamanın acısını yaşadıklarını söyledi.

Eyleme katılan tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Elif Akbaş, Gazze’deki soykırıma karşı çıkmak için pek çok eyleme katıldığını belirterek “Okulda bizlere ilk öğretilen şey bir doktorun hiçbir malzeme dahi olmasa karşısına gelen hasta, yaralıyı tedavi etmek ve onu yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğiydi. Bize öğretilen bu bilgiyi Gazze'deki doktor arkadaşlarımız her gün yaşıyorlar. Onlar her birimize insanlığı yeniden öğrettiler” dedi.Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mısırlı Zeynep Selim ise, Gazze'de İsrail'in özellikle sağlık sistemini ve doktorları hedef almasını bir doktor adayı olarak şiddetle kınadığını dile getirdi. Selim, “Gazze'deki bütün doktorlar işgalciler hedefi arasında, bölgeye tıbbi malzeme girişi sağlanmadığı için 2 yıldır imkansızlıklar içinde insanları tedavi etmeye çalışıyorlar. Öğrenciler ve doktorlar, mesleklerini hastalarına şifa olmak onların yaralarını sarmak için öğreniyor ancak Gazze'deki doktorlar da katlediliyor. Gazze ve doktorlar özgür olana kadar bizler eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.