Gazze için 'genel grev' ilanı: Yarın Filistin'de ve ülke dışındaki tüm Filistin mülteci kamplarında yapılacak

"Halkımız ve direniş, işgal güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin bütün kirli planlarını boşa çıkaracaktır. İşgal güçleri nasıl ki daha önce müzakereyle gerçekleştirmekten aciz kaldığı şeyleri savaş ve cinayetlerle de başaramayacaktır."