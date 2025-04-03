İsrail Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: Uluslararası toplum suç ortağı oldu

Açıklamada, "uluslararası toplumun saldırıyı durdurma ve sivilleri korumadaki başarısızlığı ve Filistin halkının soykırıma tabi tutulması, tehcir edilmesi, topraklarının ilhak edilmesi ve meşru haklarının tasfiye edilmesine tepki göstermemesinin" güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.