Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinli genci gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinli genci gözaltına aldı

13:223/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.
İşgalci İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

Tanıklar, Filistinli gençlerin kampın dışındaki bir askeri noktada saatlerce alıkonulduğunu ardından bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ikinci kez ara zam yapılacak mı? Bakan Şimşek yanıtladı