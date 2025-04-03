İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinli genci gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.
Tanıklar, Filistinli gençlerin kampın dışındaki bir askeri noktada saatlerce alıkonulduğunu ardından bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.
Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.