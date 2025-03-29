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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı

08:5229/03/2025, суббота
AA
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İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinli yaralandı.
İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de camide namaz kılanlara saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El Halil kentindeki ekiplerin, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasında İsrail güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucunda ayağından yaralanan 3 kişiye tıbbi müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gazdan etkilenen bir kişinin de özel bir kliniğe kaldırıldığı dile getirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun baskın düzenlediği Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında olaylar çıktığı kaydedildi.

Olaylar sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir gencin ayağından yaralandığı belirtilen haberde, ambulans ekiplerinin yaralı genci hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun himayesinde Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına bağlı Hirbetu Tana köyündeki Beyt eş-Şeyh Camisi'nde namaz kılanlara ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırdığı ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Burin kasabasına baskın düzenlediğini belirtti.

Batı Şeria'nın güneyinde ise görgü tanıkları, El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nın merkezinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktığını, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları attığını ancak herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını kaydetti.


#Batı şeria
#İsrail
#Filistin

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