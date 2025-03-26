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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

14:5726/03/2025, Çarşamba
AA
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda en az 20 Filistinli gözaltına alındı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun haftalardır Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ve Tulkerim'deki saldırılarına devam ettiği; gözaltı ve saha soruşturmalarının yanı sıra çok sayıda ailenin evinin askeri karargaha çevrildiği, Filistinlilerin rehin alındığı ifade edildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yüzlercesi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.
#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

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