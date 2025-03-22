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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

13:1122/03/2025, Cumartesi
AA
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Son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında hayatını kaybeden 130 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı.
Son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında hayatını kaybeden 130 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında hayatını kaybeden, 2'si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 130 kişinin cansız bedeni ile 263 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

#Filistin
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