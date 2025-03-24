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İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'ni aç ve susuz bırakıyor: 'Tehlikeli bir aşamaya girdi' uyarısı

İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'ni aç ve susuz bırakıyor: 'Tehlikeli bir aşamaya girdi' uyarısı

17:2624/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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Gazze'de İsrail'in saldırılarının altında yaşam mücadelesini sürdüren Filistinliler.
Gazze'de İsrail'in saldırılarının altında yaşam mücadelesini sürdüren Filistinliler.

Gazze'deki Filistin hükümeti, insani ve tıbbi yardımların girişini engelleyen İsrail ablukası sebebiyle Gazze Şeridi'nin "tehlikeli bir aşamaya" girdiği uyarısında bulundu. Açıklamada, "İsrail, sınır kapılarını kapatma, aç bırakma, sudan mahrum bırakma ve imha politikalarıyla 2,4 milyondan fazla Filistinliye karşı günlük olarak sistematik suçlar işlemeye devam ediyor" denildi.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada,
"Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım, vahşi saldırılar, dökülen kanlar ve boğucu ablukanın gölgesinde, işgal devleti İsrail, sınır kapılarını kapatma, aç bırakma, sudan mahrum bırakma ve imha politikalarıyla 2,4 milyondan fazla Filistinliye karşı günlük olarak sistematik suçlar işlemeye devam ediyor ve tüm uluslararası ve insani yasaları açıkça hiçe sayıyor."
ifadelerine yer verildi.

23 gündür girişleri kapattı

İsrail'in 23 gündür Gazze Şeridi'ne girişleri kapatmaya ve temel malzemelerin girişini engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in günlük 600 yardım tırı ile 50 yakıt tırının Gazze'ye girişini engellediği, bunun da özellikle sağlık ve hizmet sektörleri olmak üzere çeşitli hayati sektörlerde "korkunç bir felakete yol açtığı" vurgulandı.

Un tamamen tükenmek üzere

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla aç bırakma politikası uygulamaya devam ettiği, mutfak tüpü eksikliği nedeniyle onlarca fırının kapandığı, unun tamamen tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Ayrıca hastane jeneratörleri için yedek parça, temel ilaçlar, tıbbi malzemelerin girişini kasıtlı olarak engelleyen İsrail'in, yüzlerce cerrah ve sağlık çalışanının bölgeye girişine de izin vermeyerek binlerce hastanın hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail yardımları engelliyor

Mart ayının başında, Gazze'de 42 gün süren ateşkesin ilk aşaması sona erdi. Ancak İsrail, ikinci aşamaya geçmeyi reddetti ve savaşı sonlandırmadı.

Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail, Gazze'ye giriş çıkışları yeniden kapatarak insani yardımları durdurdu. Bunun, Hamas'ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Hamas ise İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.



#Gazze
#İsrail
#Hamas
#Abluka

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