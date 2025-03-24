İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'ni aç ve susuz bırakıyor: 'Tehlikeli bir aşamaya girdi' uyarısı

"Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım, vahşi saldırılar, dökülen kanlar ve boğucu ablukanın gölgesinde, işgal devleti İsrail, sınır kapılarını kapatma, aç bırakma, sudan mahrum bırakma ve imha politikalarıyla 2,4 milyondan fazla Filistinliye karşı günlük olarak sistematik suçlar işlemeye devam ediyor ve tüm uluslararası ve insani yasaları açıkça hiçe sayıyor."