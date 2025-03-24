Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor

İsrail güçlerinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı aktarıldı.