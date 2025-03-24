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Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor

Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor

08:2724/03/2025, Monday
AA
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Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürüyor.
Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürüyor.

İsrail güçleri, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu.

İsrail güçlerinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı aktarıldı.


Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.


İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.


Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail güçleri, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail güçleri, perşembe günü Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuşu.

Öte andan İsrail güçleri, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#işgal

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