Gazze için dünya ayağa kalktı

İşgalci İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması, dünya halkları tarafından öfkeyle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump’ı, Gazze’de işlenen katliamların ortağı olmakla suçlayan bir grup aktivist, Trump’ın İrlanda’daki Golf sahası önünde toplanarak beyaz tabutlar ve Filistin bayraklarıyla protesto gerçekleştirdi. ABD’de de binlerce kişi San Francisco, Milwakuee ve Seattle gibi kentlerde kalabalık yürüyüşler gerçekleştirdi. Avrupa’da ise Hollanda, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede Filistin halkına destek yürüyüşleri gerçekleştirdi. Yürüyüşlere katılan eylemciler, İsrail’e silah satışının durdurulmasını ve Gazze’deki katliamların sona ermesini talep eden sloganların yazılı olduğu pankart ve dövizler taşıdı. Öte yandan, Ürdün’ün başkenti Amman’da da binlerce kişi, gece boyunca işgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Hamas Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz salı günü sahur vaktinde Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başlayarak yüzlerce sivili öldürmesine karşı dünya halklarına protesto eylemleri düzenleme çağrısı yapmıştı.