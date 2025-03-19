İsrail Savunma Bakanı'ndan kan donduran sözler: Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesi bozarak saldırıları tekrar başlattıkları Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti. Katz yaptığı açıklamada "Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz. Esirleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır" ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, 19 Ocak'taki ateşkes öncesinde olduğu gibi Gazze'deki Filistinlileri sürgün etmeye yeniden başlayacaklarını söyledi.
Gazze'deki Filistinlilere "Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz." diye seslenen Katz, "Esirleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır." tehdidinde bulundu.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" eleştirdi. İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.