UNICEF İsrail'in çocuk katliamını raporladı: Tek günlük en büyük ölüm oranı

Gazze'den gelen bilgi ve görüntülerin durumun ne kadar dehşet verici olduğunu gösterdiğini ifade eden Russell, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir. Bu son 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil etmektedir." bilgisini verdi.