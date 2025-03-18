UNICEF İsrail'in çocuk katliamını raporladı: Tek günlük en büyük ölüm oranı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, terör devleti İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye saldırılarında 130'dan fazla çocuğun öldürüldüğünü ve bunun son bir yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil ettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"
Russell, saldırıların yanı sıra insani yardımların girişinin engellenmesinin çocuklar için riski artırdığına dikkati çekerek, son insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesinin üzerinden 16 gün geçtiğini belirtti.
"Tek günlük en büyük ölüm oranı"
"Bugün 15 aydan fazladır süren savaşın acılarını yaşayan Gazze'deki bir milyon çocuk, tekrar korku ve ölümle dolu bir dünyaya itilmiştir. Saldırılar ve şiddet hemen durdurulmalıdır." vurgusunu yapan Russell, ateşkesin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Russell, uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesi, insani yardımın derhal sağlanması, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.