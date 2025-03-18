Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama: Filistin tüm insanlığın vicdan testidir

"Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin halkı yıllardır işgale, zorbalığa ve adaletsizliğe direniyor. Ama onların çığlığı, menfaat hesapları içinde boğulan dünyada duymazdan geliniyor. Suçlular sadece suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır. Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir. Zira bugün 'dur' demezsek, yarın adalet diye bir şey kalmayacak. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara dayanma gücü diliyorum."