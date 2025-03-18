Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar: Her damla kanın hesabını verecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında konuştu.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çanakkale'de destan yazan şehitlerimizi yâd ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordumuzun tüm komutanlarını saygıyla anıyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı istiklal ve istikbal sancağını bundan sonra da gururla dalgalandırmayı bizlere de nasip eylesin diyorum.

Genci ile yaşlısıyla kadını ve erkeği ile el ele yürek yüreğe verip zaferle taçlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir diriliş ümidi aşılamıştır.

Kore'de Kıbrıs'ta ve pek çok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü eşsiz not hükmündedir. 110 yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Siyonist rejim Gazze'de dün gece vahşi saldırı düzenleyerek terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyonist rejim soykırımı sürdürüyor. Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler.