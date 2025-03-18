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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soluk alıp verdiğimiz müddetçe şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soluk alıp verdiğimiz müddetçe şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğiz

13:2018/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#18 Mart
#Çanakkale Zaferi

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