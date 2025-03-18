Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soluk alıp verdiğimiz müddetçe şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğiz

"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."