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Emine Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: İstiklal ateşi sonsuza dek sönmeyecek

Emine Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: İstiklal ateşi sonsuza dek sönmeyecek

10:5218/03/2025, Tuesday
AA
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Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı.
Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek. Ölümsüz destanın 110'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum"




#18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
#Emine Erdoğan
#18 Mart

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