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Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler

Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler

Semih Bozkuş
00:4818/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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MHP lideri Bahçeli, Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini belirtti.
MHP lideri Bahçeli, Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "110 yıl önce Çanakkale’yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye’yi geçemeyecekler." dedi. Bahçeli, Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "
110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler.
" dedi.
Bahçeli,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Aziz ecdadımız Türk bayrağının altında toplanarak kazanımlarını muhafaza etti"

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin mesajında, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum."




#Devlet Bahçeli
#MHP
#18 Mart
#Çanakkale

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