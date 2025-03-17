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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Destandan alacağımız derslerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Destandan alacağımız derslerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz

21:5317/03/2025, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Çanakkale ruhunun Türkiye'nin yolunu aydınlatacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Çanakkale ruhunun Türkiye'nin yolunu aydınlatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, esaret altındaki birçok ülkenin Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'nden aldığı ilhamla kendi mücadelesini başlattığını vurguladı. Öte yandan Erdoğan, "Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır." ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, "
Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum
" ifadelerine yer veren Erdoğan, tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseri olduğunu belirtti.

Çanakkale'de milletin erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermediğini anımsatan Erdoğan, bu mücadelesi ile Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu, sömürge altındaki birçok ülkenin, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'nden aldıkları ilhamla kendi mücadelesini başlattığını vurguladı.

"Destandan alacağımız dersler Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."



#Çanakkale Zaferi
#18 Mart Şehitleri Anma Günü
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı

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