MSB'den anlamlı paylaşım: Mehmetçik şanlı ecdadının izinde canı pahasına vatan savunmasına devam ediyor

MSB'den 'Şehitler Günü' klibi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video klibi, sosyal medya hesabından paylaştı. Klip, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, askerlerin eğitimleri ile operasyondan görüntüler yer aldı. Klip, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bir destanın adıdır Çanakkale! Tarih boyunca vatanı, hürriyeti ve istikbali için savaşan, imkansız görünen nice işlerin üstesinden başarıyla gelen Türk milleti, 110 yıl önce Çanakkale'de canı pahasına verdiği destansı mücadeleyle düşmanlarına geçit vermeyerek büyük bir zafer kazandı. Bugün de kahraman Mehmetçik şanlı ecdadının izinde canı pahasına vatan savunmasına devam ediyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu şanlı zaferin kahramanı ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve minnetle anıyoruz."
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