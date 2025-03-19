Netanyahu'dan korkunç açıklamalar: Müzakereler yalnızca ateş altında yürütülecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların şiddetini arttırarak devam ettireceklerini ve müzakerelerin saldırılar altında yürüyeceği tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu ve istihbarat servislerinin saldırıları yeniden başlatma önerisini kabul ettiğini belirten Netanyahu, saldırılara Hamas'ın daha fazla esiri serbest bırakma yönündeki "tüm önerileri reddetmesi” üzerine yeniden başladıklarını iddia etti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.
Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.