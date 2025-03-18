Gazze'de şehit sayısı 413 oldu: Katliamda Ben-Gvir izi

İsrail’de yayın yapan Kanal 12, Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların asıl sebebi, Ben-Gvir’i hükümete döndürmek olduğunu iddia etti. Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından hükümetten istifa etmişti.