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Gazze'de şehit sayısı 413 oldu: Katliamda Ben-Gvir izi

Gazze'de şehit sayısı 413 oldu: Katliamda Ben-Gvir izi

Furkan Erten
Furkan Erten
13:4318/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı eski bakan Ben-Gvir’in hükümete geri gelmesi için uzun süredir çalışma yürütüyor. İsrail medyasında Ben-Gvir’e para teklif ettiği de öne sürülen Netanyahu’nun Gazze’de ateşkesi bu yüzden bozduğu da aktarıldı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12, Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların asıl sebebi, Ben-Gvir’i hükümete döndürmek olduğunu iddia etti. Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından hükümetten istifa etmişti.

Şehit sayısı 413 oldu

Terör devleti İsrail’in sahur vaktinden itibaren başlattığı vahşi saldırılarda şehit sayısı 413'e, yaralı sayısı 562'ye yükseldi. Tıbbi yetersizlikten dolayı yaralıların tedavi edilemediği Gazze’de saldırıların gerçekleştiği noktalardan göç başladı.





#Gazze
#İsrail
#Netayahu

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