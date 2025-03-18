Gazze'ye saldırı başlatan Netanyahu'nun asıl amacını açıkladılar

İsrail merkezli Kanal 12'nin iddiasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların asıl sebebinin, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir’i hükümete geri döndürmek olduğu öne sürüldü.





Netanyahu’nun saldırı emrinin arkasında, hükümet içindeki dengeleri sağlamak ve Ben-Gvir’in desteğini yeniden kazanmak amacıyla planlandığı belirtildi.





Netanyahu'nun saldırı niyeti





İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Nuseyrat mülteci kampına ağır hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 360’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor.





İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu’nun saldırı kararının arkasındaki asıl motivasyon, hükümet içindeki desteğini pekiştirmek ve Ben-Gvir’i hükümete geri döndürmek.





Hadash-Ta’al Başkanı Ayman Odeh, "Netanyahu, Ben-Gvir’i hükümete geri döndürmek için Gazze’ye savaş açtı. Arap halkı, bu savaşı durdurmak için hükümete karşı protesto başlatmalı" dedi.





"Ben-Gvir'in dönüşü için savaş başlatıldı"





Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırıların "doğru ve haklı" olduğunu savundu. Ben-Gvir, "Gazze’de savaşa dönmek doğru bir adım. Bu operasyon, İsrail’in güvenliğini sağlamak için gerekliydi" diyerek Netanyahu'nun kararına açık destek verdi.









Ateşkes resmen bozuldu





Hamas, İsrail’in saldırılarıyla ateşkesi kasıtlı olarak bozduğunu belirtti. Filistin İslami Cihad ise İsrail’in 19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ateşkesi bilerek sabote ettiğini açıkladı. Hamas, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere yönelik "haince" bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.





Gazze'ye ağır saldırı: Yüzlerce ölü ve yaralı





Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, saldırılarda ölenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu ve bazı ailelerin tamamen yok edildiğini açıkladı. Tıbbi kaynaklar ise 360’dan fazla kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralının hastanelere ulaştırılamadığını bildirdi.



