Hamas'tan ABD'ye 'İsrail'e baskı' çağrısı: Derhal harekete geçilmeli

Hamas, ABD'ye çağrıda bulunarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir değişimi anlaşmasının uygulanması için İsrail üzerinde baskı kurmasını talep etti. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'deki milyonlarca insanın hayatını korumak adına acilen adım atılması gerektiğini ifade ederken, İsrail'in abluka politikasının "insani değerlere aykırı" olduğunu vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili çağrıda bulundu.
"İsrail insani değerlerden yoksun"
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın 16'ncı gününe girdiğini hatırlatan Rişk, bu durumun İsrail'in "insani değerlerinden yoksun olduğunu" gösterdiğini vurguladı.
Ne olmuştu?
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.
İsrail, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.