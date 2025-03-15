Hamas'tan İsrail'in Ramazan katliamına tepki: Esirlerin akıbetinden faşist Netanyahu sorumludur

"Arabulucuları bir an önce harekete geçmeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan

savaş suçlusu Netanyahu'ya,

üzerinde mutabık kalınan hususlara bağlı kalması ve ateşkes aşamalarının ve esir takasının uygulanmasına devam etmesi için

baskı yapmaya çağırıyoruz.

Netanyahu ve

faşist kabinesi

bu çabaları engellemekten ve