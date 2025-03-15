Hamas'tan İsrail'in Ramazan katliamına tepki: Esirlerin akıbetinden faşist Netanyahu sorumludur

Hamas, Beyt Lahiya'da 9 sivili şehit eden terör devleti İsrail'e sert çıktı
Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da aralarında gazetecilerin ve yardım gönüllülerinin de bulunduğu dokuz sivili şehit etti. Hamas Hareketi, İsrail'in bu saldırısını 'korkunç bir katliam' olarak nitelendirerek, işgal devletinin başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'faşist' dedi.
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında
aralarında yardım gönüllüleri ve gazetecilerin
de bulunduğu
dokuz sivili katletti.
Hamas Hareketi,
resmi basın açıklaması yayımlayarak, işgalcilerin
Ramazan ayında
gerçekleştirdiği bu
katliamı kınadı:
"Siyonist işgal ordusu tarafından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında gerçekleştirilen bu
korkunç katliam,
işgalcilerin halkımıza karşı işlediği
savaş suçlarının bir devamı
niteliğindedir."
"Bu suç,
tehlikeli bir tırmanışa işaret etmekte
ve işgalin tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri açıkça hiçe sayarak
saldırganlığını sürdürme ısrarını
yansıtmaktadır."
"Gazze'deki
kasıtlı cinayetler ve acımasız bombardımanlar
da dahil olmak üzere bu suç tırmanışı, işgalin ateşkes anlaşmasını tamamlama ve esir takasını gerçekleştirme fırsatını
kasıtlı olarak engelleme niyetini
teyit etmekte, arabuluculara ve uluslararası topluma doğrudan
meydan okumaktadır."
"Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ocak ayından bu yana 150'den fazla sivilin öldürülmesine yol açan
işgal suçlarındaki artış,
garantör arabuluculara, BM'ye ve ilgili tüm taraflara bu iğrenç suçları durdurmak, işgalin halkımıza yönelik saldırganlığına son vermek ve
Nazi faillerini sorumlu tutmak için
acilen harekete geçmeleri yönünde siyasi ve
hukuki bir sorumluluk
yüklemektedir."
"Arabulucuları bir an önce harekete geçmeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan
savaş suçlusu Netanyahu'ya,
üzerinde mutabık kalınan hususlara bağlı kalması ve ateşkes aşamalarının ve esir takasının uygulanmasına devam etmesi için
baskı yapmaya çağırıyoruz.
Netanyahu ve
faşist kabinesi
bu çabaları engellemekten ve
mahkumlar ile ailelerinin acılarını uzatmaktan sorumludur."
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