Katliamı itiraf etti: Öldürdükleri Filistinlilerin fotoğraflarını paylaştı

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı. İsrail ordusunun 6 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf eden Adraee, bu kişilerin İsrail'in "güvenliğine karşı hareket ettiği" iddiasında bulundu.

Adraee, yaşamını yitiren Mustafa Muhammed Şaban Hammad, Muhammed Yahya Rüşdi el-Serrac, Bilal Mahmud Fevad Ebu Matar, Mahmud İmad Hasan Aslim, Muhammed Alaa Subhi el-Gafir'in Hamas; Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Suheyb Bassem Halid el-Neccar'ın ise İslami Cihad Hareketi üyesi olduğunu öne sürdü. Hammad'ın 7 Ekim 2023'te sınırı geçen kişilerden biri olduğunu da ileri süren Adraee, öldürülen Filistinlilerden bazılarının gazeteci olduğunu ise inkar etti.