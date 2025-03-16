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Katliamı itiraf etti: Öldürdükleri Filistinlilerin fotoğraflarını paylaştı

Katliamı itiraf etti: Öldürdükleri Filistinlilerin fotoğraflarını paylaştı

15:3716/03/2025, Pazar
AA
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Terör devleti İsrail katlettiği isimleri açıkladı.
Terör devleti İsrail katlettiği isimleri açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez 6 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı. İsrail ordusunun 6 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf eden Adraee, bu kişilerin İsrail'in "güvenliğine karşı hareket ettiği" iddiasında bulundu.

Esir takasında serbest bırakmıştı

Adraee, yaşamını yitiren Mustafa Muhammed Şaban Hammad, Muhammed Yahya Rüşdi el-Serrac, Bilal Mahmud Fevad Ebu Matar, Mahmud İmad Hasan Aslim, Muhammed Alaa Subhi el-Gafir'in Hamas; Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Suheyb Bassem Halid el-Neccar'ın ise İslami Cihad Hareketi üyesi olduğunu öne sürdü. Hammad'ın 7 Ekim 2023'te sınırı geçen kişilerden biri olduğunu da ileri süren Adraee, öldürülen Filistinlilerden bazılarının gazeteci olduğunu ise inkar etti.

Saldırıda 3'ü gazeteci, 9 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıda 3'ü gazeteci, 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı ise Endonezya Hastanesine kaldırılmıştı.

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada, İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'in Gazze'de 40'ı çocuk, 150 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.ü



#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Hamas
#Filistin İslami Cihad Hareketi

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