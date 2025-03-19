İsrail insanlığa meydan okuyor

Türkiye’den İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail’in Gazze’de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında
yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi.
“İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez”
ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada,
“Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”
denildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin insanlık düşmanı bir organizasyon olduğunu belirterek şunları kaydetti: “
Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır.”
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Ramazan ayının kutsallığını, tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Bu alçakça saldırılar, bir devlet politikası haline gelen soykırımın en kanlı örneklerinden biridir. Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek tüm dünyanın gözleri önünde küresel barış ve adaletin altını oymaktadır. Bu saldırılar yalnızca Filistin halkına değil, vicdan sahibi tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır.
İsrail’in zulmüne karşı sessiz kalmak, bu vahşete ortak olmaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını sonuna kadar desteklemeye, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz.”
#Soykırım
#Filistin
#Gazze
#İsrail