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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Netanyahu'ya 'dur' denilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Netanyahu'ya 'dur' denilmeli

14:3418/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stubb ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stubb ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırısının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına "dur" denmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
,
Finlandiya
Cumhurbaşkanı
Alexander Stubb
ile telefonla görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.


"Netanyahu'ya 'dur' denilmeli"


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Alexander Stubb
#Finlandiya

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