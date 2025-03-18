Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Netanyahu'ya 'dur' denilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.