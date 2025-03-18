Cumhurbaşkanı Erdoğan nisanda ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası, Nisan ayı içinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini Trump’ın ise çok gecikmeden bir iadeiziyaret yapabileceğini ifade etti öğrenildi. Telefon görüşmesinde

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bölgede size güveniyoruz”