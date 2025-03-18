Cumhurbaşkanı Erdoğan nisanda ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün parti genel merkezinde gerçekleştirdiği MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası, nisan ayı içinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini Trump'ın ise çok gecikmeden bir iadeiziyaret yapabileceğini ifade etti öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın DEM heyeti için, onlar da görüşmeleri verimli sürdürüyorlar üzerlerine düşeni yapıyorlar değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.
TRUMP: BÖLGEDE SİZE GÜVENİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
SÖZLERİMİZE DİKKAT EDELİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerine de önemli bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye konusunda kurmaylarına sürece zarar verecek açıklamalardan kaçınılması noktasına dikkat çekerek, “Sözlerimize dikkat edelim” talimatı verdi.
DEM GÖRÜŞMELERİNİ VERİMLİ SÜRDÜRÜYOR
Toplantıdan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti için, onlar da görüşmeleri verimli sürdürüyorlar üzerlerine düşeni yapıyorlar değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan bazı MKYK üyeleri yürütülen strateji doğrultusunda halkın bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.