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Cumhurbaşkanı Erdoğan nisanda ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan nisanda ABD'yi ziyaret edecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
11:0018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün parti genel merkezinde gerçekleştirdiği MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası, nisan ayı içinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini Trump'ın ise çok gecikmeden bir iadeiziyaret yapabileceğini ifade etti öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın DEM heyeti için, onlar da görüşmeleri verimli sürdürüyorlar üzerlerine düşeni yapıyorlar değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

TRUMP: BÖLGEDE SİZE GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası, Nisan ayı içinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini Trump’ın ise çok gecikmeden bir iadeiziyaret yapabileceğini ifade etti öğrenildi. Telefon görüşmesinde
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bölgede size güveniyoruz”
dediği kaydedildi.

SÖZLERİMİZE DİKKAT EDELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerine de önemli bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye konusunda kurmaylarına sürece zarar verecek açıklamalardan kaçınılması noktasına dikkat çekerek, “Sözlerimize dikkat edelim” talimatı verdi.

DEM GÖRÜŞMELERİNİ VERİMLİ SÜRDÜRÜYOR

Toplantıdan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti için, onlar da görüşmeleri verimli sürdürüyorlar üzerlerine düşeni yapıyorlar değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan bazı MKYK üyeleri yürütülen strateji doğrultusunda halkın bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#ABD

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