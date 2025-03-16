Ateşkes değil soykırım istiyor

Hamas ABD'nin ateşkesi uzatma planını kabul ederken İsrail süreci yokuşa sürüyor. Gazze’de dün 9 sivili katleden işgal devleti, ABD'nin önerisine de yeni taleplerle cevap vererek süreci baltalamaya devam ediyor.
Hamas’ın ABD tarafından öne sürülen ateşkesi uzatma planını kabul ederek biri diri 5 İsrailli esiri teslim etmeyi kabul etmesine rağmen İsrail tarafı, süreci yokuşa sürmeye devam ediyor. Dün, Gazze’ye 9 sivilin öldüğü yeni bir katliam işleyen işgal devleti, Witkoff’un önerisine verdiği cevapta da yeni taleplerde bulunarak süreci baltalamaya devam etti. El-Cezire’ye bilgi veren kaynaklar, İsrail’in Witkoff’un önerisi kapsamında serbest bırakılacak toplam esir sayısının 9’dan 11’e çıkarılmasını ve 16 cesedin de teslim edilmesini istediğini bildirdi. Kaynaklar, işgal devletinin buna karşılık 120’si müebbet ceza almış tutuklu, 1110’u Gazze’de alıkonulmuşlardan oluşan 1260 Filistinli tutuklu ile 160 Filistinli tutuklu cenazesini teslim etmeyi önerdiğini kaydetti. Hamas’tan yapılan açıklamada ise hareket tarafından görevlendirilen müzakere heyetinin dün, arabulucu taraflar Mısır ve Katar yetkilileriyle görüşmek üzere Doha’ya gittiği ve Witkoff’un önerisine ilişkin cevabı sunduğu bildirildi. El-Cezire’ye konuşan ismi verilmeyen üst düzey bir Hamas yetkilisi ise İsrail’in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında azami 50 gün içinde Gazze’nin güneyindeki Philadelphi Koridoru’ndan tüm kuvvetlerini çekmesi gerektiğini hatırlattı. İsrail ordusunun koridordan çekilmesiyle ikinci aşamanın başlaması gerektiğini belirten yetkili, “Ateşkesin ikinci aşaması başlamadan yani Philadelphi Koridoru boşaltılmadan hiçbir esir teslim edilmeyecek” dedi.
İKİ AYRI SALDIRIDA 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Öte yandan, ateşkese rağmen sık sık İsrail’de sivilleri hedef alan İşgalci İsrail ordusuna ait insansız savaş uçakları, dün Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine bağlı Tel Sultan Mahallesi ve Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde, toplu halde bulunan sivillere yönelik iki saldırı düzenledi. Saldırılarda, toplam 9 kişi hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Al Khair Vakfı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında vakıf çalışanlarının da olduğunu duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada insani yardım için bölgede bulunan gönüllüler ve faaliyetlerini belgeleyen bağımsız gazetecilerin içinde bulunduğu aracın vurulduğu, saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Gazeteciler Sendikası saldırıda hayatının kaybeden gazetecilerin kimliklerini Bilal Abu Matar, Mahmud Al-Sarraj, Bilal Aqila ile Mahmoud Asleem olarak açıkladı. Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin iddiasına göre, işgalci İsrail ordusunun Hamas’ı kendi şartlarına uyarak esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze’de yeni bir sınırlı askeri operasyona başlama kararı alabileceği bildirildi.