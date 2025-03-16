Ateşkes değil soykırım istiyor

Hamas’ın ABD tarafından öne sürülen ateşkesi uzatma planını kabul ederek biri diri 5 İsrailli esiri teslim etmeyi kabul etmesine rağmen İsrail tarafı, süreci yokuşa sürmeye devam ediyor. Dün, Gazze’ye 9 sivilin öldüğü yeni bir katliam işleyen işgal devleti, Witkoff’un önerisine verdiği cevapta da yeni taleplerde bulunarak süreci baltalamaya devam etti. El-Cezire’ye bilgi veren kaynaklar, İsrail’in Witkoff’un önerisi kapsamında serbest bırakılacak toplam esir sayısının 9’dan 11’e çıkarılmasını ve 16 cesedin de teslim edilmesini istediğini bildirdi. Kaynaklar, işgal devletinin buna karşılık 120’si müebbet ceza almış tutuklu, 1110’u Gazze’de alıkonulmuşlardan oluşan 1260 Filistinli tutuklu ile 160 Filistinli tutuklu cenazesini teslim etmeyi önerdiğini kaydetti. Hamas’tan yapılan açıklamada ise hareket tarafından görevlendirilen müzakere heyetinin dün, arabulucu taraflar Mısır ve Katar yetkilileriyle görüşmek üzere Doha’ya gittiği ve Witkoff’un önerisine ilişkin cevabı sunduğu bildirildi. El-Cezire’ye konuşan ismi verilmeyen üst düzey bir Hamas yetkilisi ise İsrail’in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında azami 50 gün içinde Gazze’nin güneyindeki Philadelphi Koridoru’ndan tüm kuvvetlerini çekmesi gerektiğini hatırlattı. İsrail ordusunun koridordan çekilmesiyle ikinci aşamanın başlaması gerektiğini belirten yetkili, “Ateşkesin ikinci aşaması başlamadan yani Philadelphi Koridoru boşaltılmadan hiçbir esir teslim edilmeyecek” dedi.