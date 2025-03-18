Birleşmiş Milletler'den kritik İsrail açıklaması: Elimizden geleni yaptık mı?

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in Gazze Şeridi genelinde hava saldırılarının yeniden başlamasıyla yüzlerce kişinin öldüğünü bildirere k, "Gazze halkı bir kez daha derin bir korku içinde yaşıyor. Ateşkes sırasında elde edilen mütevazı kazanımlar yok ediliyor." uyarısında bulundu.

"En kötü korkularımız gerçeğe dönüştü"

Fletcher "Dün gece İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla en kötü korkularımız gerçeğe dönüştü." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana 2,1 milyon insan için hayati önem taşıyan tüm yardımların girişini tamamen durdurduğunu anımsatan Fletcher, sınır kapısında bekleyen yardımları teslim almak için yapılan taleplerin sistematik olarak reddedildiğini duyurdu.

Fletcher, yeni esir takasının da gerçekleşemediğini, sadece tıbbi tahliyelerin ve insani yardım çalışanlarının rotasyonunun devam ettiğini, bunların da bugün tamamen durdurulduğunu aktardı.

Hayati yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin ve ticari ürünlerin tamamen engellenmesinin Gazze'de yardıma bağımlı olan insanlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağı uyarısında bulunan Fletcher, "42 günlük ateşkes nelerin mümkün olduğunu gösterdi. Yardım teslimatı sağlandı ve bunu hızlı ve etkili bir şekilde artırabildik." diye konuştu.

Fletcher, ateşkes sürecinde 30 İsrailli ve 583 Filistinli esirin serbest bırakıldığını belirterek, suç faaliyetlerinin kontrol altına alındığını, haftalık 4 binden fazla yardım tırının Gazze'ye ulaştığını ve 2 milyondan fazla insana ulaşıldığını bildirdi.

"Batı Şeria'daki duruma ilişkin ciddi endişelerim var"

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin de ciddi endişeleri bulunduğunu belirten Fletcher, "Buradaki durum, uluslararası toplumun acilen ele alması gereken bir krizdir." uyarısını yaptı.

Fletcher, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yılın başından bu yana 17'si çocuk olmak üzere 95 Filistinlinin öldürüldüğünü, 179'u çocuk olmak üzere 869 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ve "yerleşimcilerin" saldırıları nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin mülteci kampları ve şehirlerden zorla yerinden edildiğini aktaran Fletcher, sivil altyapının ise büyük ölçüde tahrip edildiğini kaydetti.

"Elimizden geleni yaptık mı?"

Fletcher, acilen insani yardımların ve temel ticari malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydederek, "Gıda, su ve ilacı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmayı engellemek vicdanen kabul edilemez. Aynı zamanda uluslararası insancıl hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Ateşkesin yenilenmesi gerekiyor." çağrısında bulunan Fletcher, aynı zamanda Gazze'deki insani yardım müdahalesi için gerekli fonların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Fletcher, halihazırda Gazze'ye yönelik insani yardım fonlarının sadece yüzde 4'ünün sağlandığını, bunun yetersiz olduğunu dile getirdi.

Gazze'de bir hastanede daha sonra öldürülen bir doktorun yazdığı mesajı aktaran Fletcher, "Beyaz tahtada, 'Kim sona kadar dayanırsa, hikayeyi o anlatacak. Biz elimizden geleni yaptık. Bizi hatırlayın' yazıyordu. Sayın Güvenlik Konseyi üyeleri, sizce biz de 'elimizden geleni yaptık' diyebilecek miyiz?" diyerek sözlerine son verdi.







