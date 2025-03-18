Birleşmiş Milletler'den kritik İsrail açıklaması: Elimizden geleni yaptık mı?

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in dün gece Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla "en kötü korkuların gerçeğe dönüştüğünü" bildirdi. Gazze'de bir hastanede daha sonra öldürülen bir doktorun yazdığı mesajı aktaran BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher "Beyaz tahtada, 'Kim sona kadar dayanırsa, hikayeyi o anlatacak. Biz elimizden geleni yaptık. Bizi hatırlayın' yazıyordu. Sayın Güvenlik Konseyi üyeleri, sizce biz de 'elimizden geleni yaptık' diyebilecek miyiz?" dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.
"En kötü korkularımız gerçeğe dönüştü"
Fletcher "Dün gece İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla en kötü korkularımız gerçeğe dönüştü." ifadesini kullandı.
Diğer taraftan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana 2,1 milyon insan için hayati önem taşıyan tüm yardımların girişini tamamen durdurduğunu anımsatan Fletcher, sınır kapısında bekleyen yardımları teslim almak için yapılan taleplerin sistematik olarak reddedildiğini duyurdu.
Fletcher, yeni esir takasının da gerçekleşemediğini, sadece tıbbi tahliyelerin ve insani yardım çalışanlarının rotasyonunun devam ettiğini, bunların da bugün tamamen durdurulduğunu aktardı.
Fletcher, ateşkes sürecinde 30 İsrailli ve 583 Filistinli esirin serbest bırakıldığını belirterek, suç faaliyetlerinin kontrol altına alındığını, haftalık 4 binden fazla yardım tırının Gazze'ye ulaştığını ve 2 milyondan fazla insana ulaşıldığını bildirdi.
"Batı Şeria'daki duruma ilişkin ciddi endişelerim var"
Fletcher, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yılın başından bu yana 17'si çocuk olmak üzere 95 Filistinlinin öldürüldüğünü, 179'u çocuk olmak üzere 869 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ve "yerleşimcilerin" saldırıları nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin mülteci kampları ve şehirlerden zorla yerinden edildiğini aktaran Fletcher, sivil altyapının ise büyük ölçüde tahrip edildiğini kaydetti.
"Elimizden geleni yaptık mı?"
Fletcher, acilen insani yardımların ve temel ticari malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydederek, "Gıda, su ve ilacı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmayı engellemek vicdanen kabul edilemez. Aynı zamanda uluslararası insancıl hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.
"Ateşkesin yenilenmesi gerekiyor." çağrısında bulunan Fletcher, aynı zamanda Gazze'deki insani yardım müdahalesi için gerekli fonların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Fletcher, halihazırda Gazze'ye yönelik insani yardım fonlarının sadece yüzde 4'ünün sağlandığını, bunun yetersiz olduğunu dile getirdi.