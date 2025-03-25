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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

14:5525/03/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırılarını artıran İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gözaltı ve baskınlarını yoğunlaştırmaya devam ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun haftalardır Cenin ve Tulkerim'de mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarına devam ettiği, onlarca ailenin evinin askeri karargaha çevrildiği ifade edildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin
#Tulkerim

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