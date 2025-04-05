İsrail'e karşı 'silahlı cihat' fetvası: Derhal askeri müdahalede bulunulmalı

Dünya Müslüman Alimler Birliği İsrail'e karşı cihat ilan eden fetva yayınladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlaliyle ilgili olarak tüm Müslümanlara 'silahlı cihadın' farz olduğunu belirten bir fetva yayınladı. Fetvada, ayrıca, acilen bir "İslami askeri ittifak" kurulması çağrısı yapıldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlali karşısında
tüm Müslümanları silahlı cihat yapmaya çağıran bir fetva
yayınladı. Fetvada,
Arap ve İslam ülkelerinden derhal askeri müdahalede bulunmaları
ve İsrail’i kara, deniz ve havadan
ablukaya almaları istendi.
FETVANIN ANA MADDELERİ
FETVANIN ANA MADDELERİ
- Silahlı Cihadın Farz Olması:Fetvaya göre, Filistin’deki işgalci güce karşı her Müslümanınsilahlı cihatyapmasıfarzdır.
- Askeri İttifak Çağrısı:Ümmeti korumak ve saldırganları püskürtmek için acil olarak bir“İslami askeri ittifak”kurulması gerektiği vurgulandı.
- Mali ve Hukuki Destek:Direnişeaskeri, mali ve hukuki desteksağlanmasının önemi belirtildi.
- İsrail ile İlişkiler:İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesininşeriatla çeliştiği,İsrail’e petrol ya da doğalgaz sağlanmasınınharam olduğuifade edildi.
- Barış Anlaşmaları:Bazı Arap ülkelerininİsrail ile imzaladıkları barış anlaşmalarınıngözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.
- Gazze’ye Destek:Gazze’deki direnişi desteklemek amacıylamali cihatyapılmasının ve Gazze’ye geçişlerin açılmasınınzorunlu olduğukaydedildi.
- Amerika’daki Müslümanlara Çağrı:Amerika’daki Müslüman diasporasına, Başkan Donald Trump’a “saldırıyı durdurma ve barışı getirme” vaadini yerine getirmesi içinbaskı yapmalarıyönünde çağrıda bulunuldu.
Ekim 2023'te
Müntedâ el-Ulemâ
adlı uluslararası bir İslamcı alimler forumu da benzer şekilde tüm Müslümanlar için
İsrail'e karşı cihadın farz kılındığını
ve Hamas ile diğer Filistinli grupları
desteklediğini
açıklamıştı.
ALİMLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
ALİMLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
Müslüman alimlerin açıklamasında, “Gazze Şeridi'nde devam eden ve 50,000'den fazla şehidin hayatına mal olan saldırı,
Arapların sessizliği, İslam ülkelerinin ihmali ve ABD'nin doğrudan desteğiyle
yürütülen sistematik bir soykırımı temsil etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Fetva açıklamasında şu söylemlere yer verildi:
"Soykırımın başlangıcından bu yana yayınladığımız tüm ayrıntılı fetvalarımızı teyit ederek, İslam halkına ve tüm ülkelerine,
Siyonist varlığa
ve herhangi bir ülkeden
paralı askerler de dahil olmak üzere
Gazze'deki halkımızı yok etmek için işgal altındaki topraklarda ona katılan herkese yönelik
askeri müdahale çağrısında bulunuyoruz.
Mücahitlere savaş ekipmanı, askeri uzmanlık ve istihbarat bilgisi sağlayarak
cihat etmenin farz olduğunu
ve bunun önce Filistin halkına, sonra komşu ülkelere (Mısır, Ürdün ve Lübnan) ve daha sonra tüm Arap ve İslam ülkelerinin boynunun borcu olduğunu bildiriyoruz. Filistin'deki işgale karşı
cihadın İslam dünyasındaki her muktedir Müslüman üzerine farz olduğunu
da belirtmek isteriz."
"Düşmana silah satmak
ve bunların Süveyş Kanalı, Babülmendep ve Hürmüz Boğazı gibi uluslararası liman veya geçitlerden ya da
herhangi bir kara, deniz veya hava yoluyla taşınmasını kolaylaştırmak
da dahil olmak üzere, tedarikin türü ne olursa olsun, Gazze'deki İslam halkını yok etmek için
düşmana tedarikte bulunmak haramdır.
İstişare Kurulumuz, Gazze'deki kardeşlerimizi zafere ulaştırmak için
işgalci düşmanı hava, kara ve denizden ablukaya almanın farz olduğu kanaatine varmıştır.
Ayrıca bu varlığa petrol, doğal gaz ve halkımıza karşı soykırım savaşlarında onlara yardımcı olan tüm malları sağlamanın,
Gazze halkının açlıktan öldüğü bir zamanda İsrail'e yiyecek ve içecek göndermenin de keza aynı surette haram olduğuna,
her kim kafir Siyonist düşmana olan sevgisinden ve İslami direnişi yok etme arzusundan dolayı bunu yaparsa
İslam'dan dönmüş olacağına,
kazanç hırsı ve benzeri nedenlerle bunu yaparsa
en büyük günahı işlemiş olacağına
karar vererek, bu eylemlerin
en büyük haramlardan
olduğunu ümmetin her bir ferdine bildiririz."
"Kurulumuz, Arap ve İslam ülkelerinin ümmetin topraklarını korumak ve
dinini, kanını, izzetini ve şerefini savunmak için
birleşik bir askeri ittifak
kurmaları gerektiğine karar vermiştir. Bu, topraklarımızda ortaya çıkması
muhtemel yeni ve envaiçeşit fitne ile fücur
nedeniyle
ertelenemeyecek acil bir zorunluluktur.
Kurulumuz, ayrıca işgalci varlıkla anlaşmaları olan İslam ülkelerinin bunları
yeniden gözden geçirmeleri
ve düşmana bu yönde
baskı yapmaları gerektiğini
vurgulamıştır."
"Gücü yeten herkesin malı ve mülküyle cihat etmesinin
farz olduğuna
dair fetvamızı yineliyoruz.
Zenginler parayla cihat etmeli, işgalcileri ve mücahitleri donatmalı; sadece zekat paralarından değil, kardeşlerinin masum kanlarının dökülmesini durdurmak için
şahsi varlıklarından ve mülklerinden de geçmelidirler.
İşgalci Siyonist varlıkla normalleşmenin tüm şekil ve biçimleriyle
haram olduğuna
ve bu kafirlerle normalleşen ülkelerin,
zalimin değil, mazlumun yanında
yer almaları gerektiğini
ikaz ediyoruz."
"İşgalci Siyonist varlığı destekleyen şirketlere yönelik boykotun,
Batılı olsun ya da olmasın,
özellikle de saldırganlığı silah, bomba, teçhizat ve siyasi duruşlarıyla destekleyen her kurum ve kuruluşun, markanın
boykota dahil edilmesinin gerekliliğini de teyit ederiz."
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