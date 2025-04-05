İsrail'e karşı 'silahlı cihat' fetvası: Derhal askeri müdahalede bulunulmalı

"Düşmana silah satmak

ve bunların Süveyş Kanalı, Babülmendep ve Hürmüz Boğazı gibi uluslararası liman veya geçitlerden ya da

herhangi bir kara, deniz veya hava yoluyla taşınmasını kolaylaştırmak

da dahil olmak üzere, tedarikin türü ne olursa olsun, Gazze'deki İslam halkını yok etmek için

düşmana tedarikte bulunmak haramdır.

İstişare Kurulumuz, Gazze'deki kardeşlerimizi zafere ulaştırmak için

işgalci düşmanı hava, kara ve denizden ablukaya almanın farz olduğu kanaatine varmıştır.

Ayrıca bu varlığa petrol, doğal gaz ve halkımıza karşı soykırım savaşlarında onlara yardımcı olan tüm malları sağlamanın,

Gazze halkının açlıktan öldüğü bir zamanda İsrail'e yiyecek ve içecek göndermenin de keza aynı surette haram olduğuna,

her kim kafir Siyonist düşmana olan sevgisinden ve İslami direnişi yok etme arzusundan dolayı bunu yaparsa

İslam'dan dönmüş olacağına,

kazanç hırsı ve benzeri nedenlerle bunu yaparsa

en büyük günahı işlemiş olacağına

karar vererek, bu eylemlerin

en büyük haramlardan