Gazze eylemleri yeniden başlıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten Yıldırım, Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Sokaklara çıkın, meydanlara inin. Amerika, İsrail karşıtlığını ortaya koyun. Boykotu yaygınlaştırın, Amerika ve İsrail'e yapılan bütün ticaretlerin kesilmesini isteyin, enerji boru hatlarının durdurulmasını isteyin" diye konuştu.