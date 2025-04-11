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Gazze eylemleri yeniden başlıyor

Gazze eylemleri yeniden başlıyor

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını duyurdu. Bu kapsamda ilk yürüyüş 13 Nisan Pazar günü Beyazıt’tan Ayasofya’ya olacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten Yıldırım, Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Sokaklara çıkın, meydanlara inin. Amerika, İsrail karşıtlığını ortaya koyun. Boykotu yaygınlaştırın, Amerika ve İsrail'e yapılan bütün ticaretlerin kesilmesini isteyin, enerji boru hatlarının durdurulmasını isteyin" diye konuştu.

Yıldırım, Gazze'ye destek amacıyla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir kalabalıkla yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık eski Suriye yok karşısında. Eski Türkiye de yok, eski Mısır halkı da eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardılar. Suriye'ye saldırdı, karşılığını aldı. Şimdi paniklemiş, efendisine gitti. Efendine gideceğine, çocuk katilliğini bıraksana. Bölgede kendine zarar verecek her şeyi yaptın ama artık dünya halkları ayağa kalktı."


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