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ABD Başkanı Trump Netanyahu'ya Gazze 'ye saldırıları sonlandırması için süre tanıdı

ABD Başkanı Trump Netanyahu'ya Gazze 'ye saldırıları sonlandırması için süre tanıdı

00:3011/04/2025, Cuma
AA
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Netenyahu ve Trump
Netenyahu ve Trump

19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmayı bozarak saldırılara başlayan Netanyahu Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldığını açıkladı. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Masada çok ciddi bir anlaşma var. Sadece gün meselesi dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri üzerine değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, İsrailli müzakere heyeti ve güvenlik temsilcileriyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldığını aktardı.

Öte yandan, İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın kapsamlı bir anlaşma teklifi üzerine çalıştığını ileterek, "Masada çok ciddi bir anlaşma var. Sadece gün meselesi." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar ise, ABD Başkanı Trump'ın 7 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geldiği Netanyahu'ya Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi için birkaç hafta süre tanıdığını aktardı.

İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmayı bozarak Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.





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