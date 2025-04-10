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ABD basını yazdı: Trump, Türkiye'yi ziyaret edebilir

ABD basını yazdı: Trump, Türkiye'yi ziyaret edebilir

19:3710/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump'ın mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi.
Trump'ın mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi. ABD basınında yer alan haberde ziyaretin kesin olmadığı belirtilirken olası bir tarih olarak mayıs ayının üzerinde duruluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edebileceği bildirildi.

CNN International'da yer alan habere göre Trump'ın, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği Orta Doğu turunun ardından Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.

Ziyaret henüz kesinlik kazanmazken gazeteci Yunus Paksoy, ziyaretin mayıs ayının ilk yarısında olabileceğini belirtti.

Paksoy, Trump'ın ilk ziyaretinin Suudi Arabistan'a olacağını kaydetti.



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