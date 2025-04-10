Terör devleti İsrail'in Gazze'de 17 aydır sürdürdüğü soykırımın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Son bir aydır işgalci gücün tam abluka uyguladığı ve havadan/karadan saldırı düzenlediği Gazze'de 2 milyon Filistinli, Nazi dönemi toplamı kamplarından öte bir insanlık dışı saldırıyla karşı karşıya. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde Gazze'deki duruma ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Gazze'ye 1 aydan fazla süredir ‘tek bir yardım’ girmediğini vurgulayan Guterres, gıda, yakıt, ilaç ve ticari ürünlerin buna dahil olduğunu belirtti. Guterres, yardımların tükenmesiyle Gazze'deki korku kapılarının tekrar açıldığının altını çizerek, “Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde” ifadesini kullandı. Ateşkeslerin işe yaradığını aktaran Guterres, Gazze'de ateşkesin sağlandığı dönemde rehinelerin serbest bırakıldığını ve hayat kurtaran yardımların dağıtılmasının mümkün kılındığını dile getirdi. Guterres, böyle dönemlerde her şeyin net biçimde ifade edilmesinin önemini anlatarak, “Gazze’ye geçiş noktaları kapalıyken ve yardımlar engellenirken, güvenlik altüst olmuş durumda ve yardım ulaştırma kapasitemiz boğulmuş durumda” açıklamasını yaptı.