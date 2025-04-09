Gazze'den tehcir planı: Hava yoluyla zorunlu göç

Gazze’de tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştiren terör devleti İsrail, Gazze’deki nüfusu hava yoluyla göçe zorlayarak kıyı şeridini ilhak etmeyi planlıyor. The New Arab'ın haberine göre İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri zorla sınır dışı etme planını hayata geçirdiğini ve Ramon Havalimanı'ndan sınır dışı uçuşlarının başlatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki Filistinlileri zorla bölgeden çıkararak kıyı şeridini Riviera’ya dönüştürme planını kamuoyuyla paylaşmıştı. Plan kapsamında Gazze’de ikamet eden 2 milyondan fazla Filistinlinin komşu ülkelere tehcir edileceği ve kıyı şeridinin bir turizm merkezine dönüştürüleceği ifade edilmişti.





16’DAN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Arbel, “Ramon Havaalanı'ndan 16'dan fazla uçuş gerçekleşti ve bu durum yakın gelecekte daha da yoğunlaşacak” dedi. “Gazze Şeridi'nde 'terörizm'e bulaşmamış, sadece hayatlarını yaşamak ve çocuklarını barış içinde yetiştirmek isteyen insanlarda büyük bir uyanış olduğunu söyleyebilirim” diyen Arbel, bu kişilerin gönüllü bir şekilde göç edeceğini iddia etti. Avrupa'ya veya diğer ülkelere göç etme arzusunda büyük bir artış olduğunu iddia eden Bakan, “Bunu Geçiş Otoritesi ve Filistin Otoritesi ile güvenli bir şekilde sağlıyoruz. Gazze Şeridi geçişlerinden Ramon Havaalanı'na kadar ve Avrupa ülkelerinin uçuşları gerçekleştirmesine izin veriyoruz” dedi.





TEHCİR PLANINA ZEMİN HAZIRLIYORLAR

İnsan hakları kuruluşları, Arbel’in sözünü ettiği kişilerin çifte vatandaşlığının bulunduğunu ve İsrailli bakanın bu kişilerin tahliyesine ilişkin rakamları, sözde 'gönüllü göç' ifadesiyle çarpıttığını kaydetti. Geçtiğimiz hafta Haaretz Gazetesi’ne konuşan İsrail hükümet yetkilileri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ve yardımcılarının, Gazze’deki Filistinlileri kabul edecek ülke arayışında olduğunu açıkladı. Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 60’ının gitmeye meyilli olduğunu iddia eden yetkililer, "Bahsettiğimiz sayı bir milyondan fazla insan. Gazze Hamas yüzünden harabeye döndü, bizim yüzümüzden değil" diye konuştu.





PİLOTLAR 'YETER' DEDİ

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetlerinden bir grup pilot ve askerin kaleme aldıkları mektupla Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği aktarıldı. Pilotlar, Gazze'ye saldırıların "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiğini" kaydetti.



