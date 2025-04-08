BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump ve Netanyahu'nun Gazze halkını yerinden etme planına tepki: Uluslararası hukukun ihlalidir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, dün yine Gazze halkının başka ülkelere gönderilmesi planlarını dile getirdi. Sizce bu zorla yerinden edilme değil midir ve bu bir savaş suçu değil midir? Aynı zamanda Netanyahu, Gazze halkının şerit içinde 'kilitlendiğini' söyledi. Gazze halkını kim kilitliyor, mesela BM acil sağlık tahliyeleri gerçekleştirebiliyor mu?"